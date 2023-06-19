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Spor

Hüseyin Eroğlu ile Stefan Kuntz bir araya geldi

Samsunspor'un başarılı teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu akşam Samsun'da Galler ile karşılaşacak A Milli Takımın teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu ile Stefan Kuntz bir araya geldi
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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu akşam Samsun'da Galler ile karşılaşacak A Milli Takımın teknik direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılana açıklamada, ay-yıldızlı ekibin kampına gelen Hüseyin Eroğlu'nun, Kuntz ile yaptığı görüşmede, milli takımın Samsun'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip Galler müsabakası için Alman teknik adama başarılar dilediği belirtildi.

Kuntz'un da ziyaretten dolayı Eroğlu'na teşekkür ettiği, Yılport Samsunspor'un Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle kendisini kutladığı aktarıldı.

Görüşmenin sonunda Eroğlu'nun, Kuntz'a üzerinde adının yazılı olduğu Samsunspor forması hediye ederken, Kuntz'un da Eroğlu'na üzerinde Altınordu'dan öğrencisi olan Cengiz Ünder'e ait imzalı A Milli Takım forması armağan ettiği kaydedildi.

Ziyarette, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Yılport Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar'ın da yer aldığı bildirildi.

- Milli Takım ter idmanı yaptı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda bu akşam Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, sabah ter idmanı gerçekleştirdi.

Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'ndeki antrenmanı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

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