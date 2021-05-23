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Spor

Hüseyin Eroğlu: İlkelerimiz neyse o yolda devam edeceğiz

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde Altınordu ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor ile rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

DHA23 Mayıs 2021 Pazar 00:38 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 00:38
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz Samsunspor'du ve sonuçta Play-Off'un güçlü takımlarındandı. Samsunspor'a alan bırakmamaya çalışarak ilk maçı 1-0 geçtik. Bunun avantajıyla geldik. Savunmada kalmayı tercih ettim. İstediğimiz gibi oldu. Değerlendiremediğimiz anlar oldu ve golü bulduk. İkinci yarı daha zor geçti. Rakibe top vererek oynamaya çalıştık. VAR'dan gelen ve sonraki gol bizi engelledi. Finaldeyiz, mutluyuz. Samsunspor inşallah istediği yere gelir. Biz iki İzmir takımı finale kaldık. Hayırlısı olsun. İlkelerimiz neyse o yolda devam edeceğiz" dedi.

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