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Spor

Hüseyin Eroğlu: Liderliğe yürümek istiyoruz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarısı hakkında açıklamalarda bulundu.

IHA2 Ocak 2023 Pazartesi 21:48 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: Liderliğe yürümek istiyoruz
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Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarısında yakalayacakları ivme ile liderliğe doğru yükselmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, devre arası hazırlık sürecini Antalya'da yaptığı kamp ile sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonun ikinci yarı hazırlık kampını değerlendirdi. Son düdük çaldığında Süper Lig'de olmak için çalıştıklarını belirten Hüseyin Eroğlu, "Ligde ilk yarıyı, geriden gelmemize ve sezon içerisinde çok sayıda sakatlık yaşamamıza rağmen iyi bir konumda bitirdik. Oyun stratejimiz, takım kurgumuz ve futbolcularımızın buna adaptasyonu, şartlar ne olursa olsun kaybetmeyen bir kimlik sahibi olmamızı sağladı. Şu anda halen sakatlıkları devam eden ve fiziksel eksiklikleri bulunan oyuncularımız var. Kısa devre arasında bunları da gidermeye çalışıyoruz. Altay maçıyla açılacak ikinci devreye iyi bir ivmeyle başlayıp liderliğe doğru adım adım yürümek istiyoruz." dedi.

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