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Spor

Hüseyin Eroğlu: Sivas'a kazanmak için gidiyoruz

Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig'deki ilk maçına çıkmak için Sivas'a gitti. Samsunspor'un deneyimli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, “Sivas deplasmanına kazanmak için gidiyoruz” dedi.

IHA12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:12 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: Sivas'a kazanmak için gidiyoruz
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Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig'deki ilk maçına çıkmak için Sivas'a gitti. Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sivas deplasmanına kazanmak için gidiyoruz" dedi.

Samsunspor son olarak 2011-2012 sezonunda oynadığı Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra tekrar 'merhaba' dedi. 2023-2024 Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında karşılaşacağı Sivasspor deplasmanına gitmek için yola çıkan Samsunspor kafilesi, Nuri Asan Tesisleri'nden uğurlandı.

Sivas deplasmanında tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyleyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Samsunspor'un 11 yıl sonra Süper Lig'deki ilk karşılaşması olacak. İyi hazırlandık. Tabii ki ligin ilk maçları zor olur. Burada hazırlandığımız gibi oradan kazanarak dönmek istiyoruz. Sivasspor'a baktığımızda yıllardan beridir bu ligde oynayan bir takım, o yüzden kolay bir maç olmayacak. Ama biz de hazırlık dönemimizi iyi geçirdik. En iyi şekilde başlangıcımızı yapmak istiyoruz. Şu an için eksiğimiz yok. Süreçte aramıza yeni katılan oyuncularımız oldu. Ufak tefek sakatlıkları olan var tabii ama şu an elimizde kadro ile en iyi şekilde hazırlanıp Sivas deplasmanına kazanmak için gidiyoruz" diye konuştu.

Sivasspor - Samsunspor maçı 13 Ağustos Pazar saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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