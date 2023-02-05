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Spor

Hüseyin Eroğlu: Takımımla gurur duydum

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği güçlü rakibi Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

5 Şubat 2023 Pazar 17:09 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: Takımımla gurur duydum
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Hüseyin Eroğlu ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ve Manisa'ya kazanmaya geldiklerini anlatarak, "Kazanma adına tempolu ve üretken oyun oynadık, penaltı dahi kaçırdık. Manisa FK'de kaleci Ömer Kahveci önemli kurtarışlar yaptı. Takımımla gurur duydum maçı kazanma adına her şeyi yaptık, birçok pozisyon kaçırdık ama deplasmanda oynamak kolay değil. Manisa FK'nin iç sahada önemli bir istatistiği var. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek, sonuç bizim lehimize olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Müsabakayı kaybedecek pozisyonlar da verdiklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kazanacağımız maçı kaybedebilirdik. Bugün akademimizden yetişen Yunus Emre Çift, iyi bir performans ortaya koydu ve güzel bir gol attı. Her puan değerli, 2 puan yitirdik ama 1 puan bile bizim için değerli, şampiyonluğa inanıyoruz. Önümüzdeki hafta Rize maçı var, taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Gönül isterdi kazanmak ama berabere bitti. Eksiklerimizi iyi değerlendirip önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız."

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