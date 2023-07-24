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Spor

Hüseyin Eroğlu, Taylan Antalyalı transferini açıkladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu, Taylan Antalyalı transferini açıkladı
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Hüseyin Eroğlu: "Taylan Antalyalı uzun süredir temas halinde olduğumuz bir oyuncu. Daha önce de benim öğrencimdi. Bugün büyük bir ihtimalle görüşmeler tamamlandı gibi ve transferin de yarın tamamlanmasını ve antrenmana katılmasını bekliyoruz." dedi.

Ama futbolda her an her şey değişkenlik gösterebiliyor. Son anda bir değişiklik olabilir, bu sene bunu çok yaşadık. Başkanımızla birlikte son aşamaya getirdiğimiz bir çok isme farklı kulüpler devreye girdi. Taylan'da da son aşamada iki kulüp devreye girdi.

Transferde garanti konuşmak sıkıntılı olabiliyor. Bazı oyuncuları getirme aşamasındayken olmayabiliyor."

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