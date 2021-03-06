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Spor

Hüseyin Eroğlu: Yalandan yere yatan futbolcu için oyun durmak zorunda değil

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, 'Türk futbolunda her yalandan yere yatan futbolcu için oyun durmak zorunda değil. Oyuncu da hemen ayağa kalktı.' diyerek rakip futbolculara tepki gösterdi.

06 Mart 2021 Cumartesi 17:51 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 17:51
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TFF 1. Lig'in 25. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu karşılaşmada yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini aktardı.

İkinci yarıda skor avantajını korumak istediklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda her yalandan yere yatan futbolcu için oyun durmak zorunda değil. Oyuncu da hemen ayağa kalktı. Aynı durum benim oyuncum için de geçerli. O da yalandan yere atarsa kendini oyun durmasın. Biz sakin kalıp skor avantajını korumak isteyerek ikinci yarıya başladık. Kontrol tamamen bizdeydi. Korner atışında kalemize gelen topta yanlış tercih ile penaltı kazanıldı, durum 1-1'e geldi. Bundan sonra kısa sürede reaksiyon verdik ve 2-1'e getirdik. Karşılaşmada 4-1'i bulma şansımız vardı. Kalecinin eli ile tuttuğu pozisyon kırmızı karttı. Nasıl ki kendi oyuncumun eksiğini söylüyorsam bunu da söylemeliyim. Rakip takım 9 kişi kalacaktı. 2-1'lik skoru arttırmamız gerekiyordu. Skora gitme anlamında eksiklerimiz vardı. Yine bir penaltı pozisyonu sonrasında durum 2-2'ye geldi. Biz hamlemizi yaptık ama bir türlü galibiyet golünü bulamadık."

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