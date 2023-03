Hüseyin Eroğlu'dan şampiyonluk mesajı

Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor, cuma günü sahasında Altınordu'yu ağırlayacak. Karşılaşmaya Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlanan Samsunspor, ligde son 17 maçtır yenilmiyor. Son olarak ilk yarıdaki Altınordu maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 beraberlik alarak liderliğe kadar yükselmişti. Karadeniz temsilcisinde Hüseyin Eroğlu, bugünkü antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAK ALTINORDU MAÇINDAN 3 PUANLA AYRILMALIYIZ"

Şampiyon olmak için içerideki tüm maçları kazanmak zorunda olduklarını hatırlatan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Hiçbir maç kolay değil. Sahada direnen, kendine göre bize karşı pozisyon alan takımlar var. Tabii nasıl biz onları analiz ediyorsak, her takımda bizi analiz ediyor. Önemli olan üç puanla ayrılmak tabii ki. Taraftarımızın da zaten desteğiyle de buna ulaşacağımızı düşünüyorum. Ama maçın öncelikle kazanılması çok daha değerli. Çünkü üç puan aldığımız takdirde büyük bir artı sağlayacağız. Rakipler ne kadar alt seviyede de olsa onlar da sahada bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bunun için de bunun bilincinde olarak hazırlanıyoruz. Amacımız yine seriyi devam ettirmek. Ama onlar da geçen hafta kazandılar. Onların da baktığınızda bir moral, motivasyonları yükseldi. Her takım artık son haftalarda puan için bir savaş veriyor. Biz bunun bilincindeyiz. Biz de sahada madem ki sezon sonunda şampiyon olmak istiyorsak, bu maçtan üç puanla ayrılmak zorundayız. Eğer şampiyon olacaksak, on bir yıl sonra Süper Lig'de olacaksak, taraftarla birlikte olacağımızı, onların desteğiyle bunu başaracağımızı söylemiştim. İçeride oynayacağımız 5 maç var. Bunları kazandığımız takdirde zaten büyük ihtimalle hedefimize ulaşacağız" dedi.

Her maça farklı hazırlandıklarını dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Baktığınızda zirveye kadar geldik. Tabii ki önemli olan zirvede kalmak ve sezon sonunda şampiyon olmak. Mart ayında zor ve yoğun bir fikstürümüz vardı. Yani şu an dört maçı kayıpsız geçtik. Geriye 3 maçımız kaldı. Şimdi de 8 günde 3 maç oynayacağız. Altınordu maçında üç puan aldıktan sonra da en azından biraz daha hedefe yaklaşmamızın bizim için değerli ve önemli olduğunu hem ben hem futbolcularım çok iyi biliyor. Bu süreçte fiziksel ve mental bir takım düşüşler yaşanabiliyor. Bu süreçte her oyuncuya ihtiyacımız var. Bizim için ilk hedef cuma günü oynayacağız maçtan 3 puanla ayrılmak" diye konuştu.

"8 MAÇIMIZ KALDI"

Hükmen galip gelecekleri 2 maç haricinde 8 maçlarının kaldığını hatırlatan Eroğlu, "Son 3 maçın 2 tanesi deplasmanda 1'i iç sahadaydı. İç sahadaki maçta yoğun, güçlü bir oyunla kazandık. Diğer maçlarda özellikle Sakaryaspor maçı belki ilk yarı 3-4 farkla öne geçecektik. Böyle bir maçtı. Maçlarda 1-0'dan sonra skorun arttırılamaması ikinciyi bulamamak ister istemez oyunu etkiliyor. Sonuçta bu lig, zor bir lig. Her takımın bir hedefi var. Gençlerbirliği belki altlarda görünebilir ama şu an kadro yapısını belki sezon başı kurgulamış olsalar şu an play-off'a yakın olacaktı. Onlar da 2. yarının önemli takımlarından biri. Bazen tabii ki kazanmak değerli ve önemli oluyor. Çünkü her zaman istediğin ritmi, oyunu tutturamıyorsun. Biz de maçta değişiklik yaptık. Oyunu tutma anlamında değişikliğimizi yaptık çünkü bazı oyuncularımıza yük binmişti. Bunu değiştirdik. Önemli olan deplasmandan kazanarak dönmekti. Bazen futbol takımlarında her maç güçlü oyun ortaya çıkmayabiliyor. Bu rakibin de gücüyle orantılı. Rakibe verdiği izinle orantılı. Biz de bunun bilincindeyiz. Bundan sonra kalan sekiz maçımız var. Belki yine böyle anlar yaşanacak. Ama biz sahada kazanma adına her şeyimizi ortaya koyup üç puanla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlılar 24 Mart Cuma günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda Altınordu'yu ağırlayacak.