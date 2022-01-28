Hüseyin Eroğlu'dan transfer açıklaması

IHA 28 Ocak 2022 Cuma 14:10 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 14:10

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, liglere verilen aranın ardından Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde taktik ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

"MİLLİ ARANIN ARDINDAN TEKRAR BİR ÇIKIŞ SÜRECİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

Milli ara öncesinin kendileri adına iyi geçmediğini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Kazanmamız gereken maçları kazanamadık. Bundan sonraki süreçte toparlanmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarın Göztepe ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Sakat oyuncularımız Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Kürşat Sürmeli ve Recep Aydın'ın da dönmesiyle daha da iyi olacağız. Sadece Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Dereli'nin toplamda 15 gole katkısı vardı. Bu oyunculardan yararlanamamış olmak bizi etkiledi. Milli aranın ardından tekrar bir çıkış süreci başlatmak istiyoruz" dedi.

İKİ TRANSFER DAHA BEKLENİYOR

Takıma yapılacak takviye çalışmalarının sürdüğünü kaydeden tecrübeli teknik adam, "Hangi hocaya sorsanız, herkes transfer ister. Biz de Kubilay Aktaş'ı transfer ettik. İki futbolcuyu kadromuza katmak için girişimlerimiz sürüyor. Alacağımız futbolcular hem bizimle çıkış yakalayacak hem de takıma katkı sunacak oyuncular olacak. Devre arasında transfer zor oluyor ama çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.