Hüseyin Eroğlu: Hedefimiz 2 maçı da kazanıp, en yüksek puanla ligi bitirmek

Spor Toto 1. Lig'in şampiyonu Samsunspor, hafta sonu Denizlispor ile oynayacağı maçın çalışmalarına Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Denizlispor karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hüseyin Eroğlu, "2 hafta önce çıkmayı garantilemiştik. Şimdi şampiyon olmayı garantiledik. Geriye kalan dört hafta var. 2 maçı hükmen galip geçeceğiz, 2 maç oynayacağız. Şampiyon olduğumuz maç sonrası çok güzel bir kutlama yaptık. Biz de çok güzel tebrikler aldık bu anlamda. Keyifliydi ve şehrin buna ihtiyacı vardı. Bence 11 yıl sonra gelen bu şampiyonluğun Samsun şehrine katacağı çok şey var. Süreçte maçlarımız devam ediyor. Kalan maçlarda en yüksek puanı toplamak istiyoruz. Daha önce bunun sıkıntısını yaşadım. Bazı takımlar bir başarı elde ettikten sonra ligle ilgili düşünceleri geri planda oluyor ve kaybetmeye başlıyorlar. Hedefimiz 2 maçı da kazanıp, en yüksek puanla ligi bitirmek" şeklinde konuştu.

"SAMSUNSPOR MARKASINI AVRUPA'DA TANITMAK ÇOK DEĞERLİ OLACAK"

Süper Lig'de mücadele ettikten sonra planlı bir şekilde Avrupa'da adlarından söz ettirmeleri gerektiğini ifade eden Eroğlu, "İlk hedefimiz tabii ki Samsunspor'la 100. yılda şampiyon olmaktı, Süper Lig'e çıkmaktı. Bu kupayı hak eden taraftarımıza getirmekti. Bunu başardık. Şu an burayla ilgili başarıyı tamamladık ama önümüzde çok önemli başarılar elde edeceğimiz yıllar var. Süper Lig'de tabii ki bir anda olacak bir şey değil. Sabırlı bir şekilde ilk sene ilk 10 sıra planımız var. Sonra yavaş yavaş bu hedefi kademeli olarak yükselteceğiz. Doğru planlamayla hedef yavaş yavaş Avrupa'yı yakalama. Samsunspor markasını Avrupa'da da tanıtmak çok değerli olacaktır. Bunun için de sabra ihtiyaç var. Son maçlara olan ilgi Süper Lig'de de gösterilirse, çok keyifli maçlar oynayacağımızı ve her takım için zor bir deplasman olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"GELECEK SEZONUN KADRO MÜHENDİSLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Gelecek sezonda Süper Lig'de mücadele edecekleri kadro için de çalışmalara başlandığına değinen Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Şampiyonluk sonrası çok mutlu oldum. Yani kariyerimizin en önemli başarılarından biri. 11 yıllık hasret bitti. Heyecanlı ve gururluyum. Şampiyonluk sözümüzü ilk gün vermiştik. Bunu tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayatımız boyunca belki yıllar geçse de unutulmayacak bir anı bu. Ligde yukarıya doğru bir yavaş yavaş yakaladığımız bir ivmeden sonra başkanımızla bir bir buçuk aydır zaten toplantılar yapıyoruz. Şampiyonluğun çok erken olması avantaj oldu bizim için. 7 Mayıs'ta kupamızın keyfini de çıkardıktan sonra çalışmalarımız da devam edecek. Ama bu arada biz planlamamız doğrultusunda kendi kadro mühendisliğimizi yapma konusunda yavaş yavaş başladık. Lige çıktıktan sonra transferler de gelecek. Kadromuzla ilgili planlama da yapacağız. Amacımız; Samsunspor'a değer katacak ve gelip son durağı olmayacak, bizimle beraber çıkış yakalayacak ve buradan transfer yapacak oyuncular. Akademimizden yetişecek oyuncuları değerli hissettirecek, onları da zaman zaman kadromuzla değerlendireceğimiz komple bir Samsunspor takımı olacak. Biz doğru planlamayla, başkanımızla, icra kurulumuzla bunu yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"AKADEMİDEKİ ÇALIŞMALAR GÜNÜ DEĞİL GELECEĞİ KURTARMAK İÇİN"

Akademiden yetişen oyuncular hakkında da görüşlerini paylaşan Teknik Direktör Eroğlu, "Samsunspor şimdi Süper Lig'de. Şu an baktığınızda Yunus Emre Çift, Muhammet Özbaskıcı, Polat Yaldır gibi akademiden gelen 3 oyuncumuz kadroda süre alıyor. Süreçte tabii yine akademimizden gelen oyuncular da belki hemen 1 senede olmayacak ama 2-3 seneye bölündüğünde oynama şansları bulacaklar. Akademideki oyuncularımızın da gelişmesi önemli. Akademiden gelecek her oyuncu oynayacak diye bir şey yok. Hak eden, adaptasyonu çabuk geçen, yetenekli ve bizimle beraber çıkış yakalayacak oyuncular, çok değerli eğitimden geçtikten sonra gelecek oyuncuları değerlendireceğiz. Akademi uzun bir süreç. Dikilen bir ağacın büyümesi gibi. Akademi çalışmalarımızın günü kurtarma planları değil, geleceği kurtarma, geleceği planlama anlamında çok güzel işleyiş olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"FORMASYON-DİZİLİŞ KONUSUNDA SABİT FİKİRLİ DEĞİLİM"

3'lü defans dizilişinde oynayarak kazanmalarına rağmen diziliş konusunda sabit fikirli olmadığını vurgulayan Eroğlu, şunları söyledi:

"Formasyon anlamında çok sabit bir fikirli değilim. Geldiğimde 4-3-3 dizilişiyle oynuyorduk. Hangi formasyon bize daha uygun diye düşünürken 3'lü defansın daha uygun olacağını düşündük. Bu formasyon da maç içerisinde değişkenlik gösterdi. Hücumda ve savunmada modern futbola uygun dizilişler sergiledik. Bunu da çok iyi uyguladık. Önümüzdeki sezon da tabii ki 2-3 formasyon üzerinden planlarımızı yapacağız. Oyuncularımızı buna adapte edeceğiz. Formasyonu bilmem çok yeterli değil. Önemli olan oyunculara aktarmam ve yaptırabilmem çok önemli. Bununla ilgili donanımımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Onun için de çok çalışmamız gerekiyor. Sahada çalışmak, analizler yapmak, oyuncuları geliştirmek en büyük özelliklerimizden biri. Bunlar yine gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz."