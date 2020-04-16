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Spor

Hüseyin Eroğlu'ndan futbolculara görüntülü uyarı

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada eksiklerini ve hatalarını kapatmak için düğmeye bastı.

DHA16 Nisan 2020 Perşembe 15:37 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:37
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Teknik ekibin hazırladığı maç görüntülerini evlerinde cep telefonu ve bilgisayar üzerinden izleyen futbolcular, hangi pozisyonlarda hata yaptıklarını görerek hatalarından ders çıkarmaya başladı.

Oyunculara gönderilen görüntülerde bireysel hatalara dikkat çekildiği ifade edilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun öğrencilerine uyarılarda bulunduğu bildirildi. Fiziksel açıdan güç kaybına uğramamak için evlerinde bireysel antrenmanlarını sürdüren İzmir ekibine psikolog tarafından psikolojik destek de veriliyor.

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