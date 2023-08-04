Samsunspor, geçirdiği 2 kampın ardından Süper Lig hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlar ile hazırlanıyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, bugün yapılan akşam antrenmanı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kamp sürecini ve takımın son durumunu değerlendiren Hüseyin Eroğlu, "Kamplar bizim için iyi geçti. Tabii süreç lige en iyi şekilde hazırlanmak. Fiziksel, taktiksel, oyun felsefesini yerleştirmeli yoğun bir periyottan geçtik. Tabii bu süreçte hazırlık maçları oynadık. Takımın eksiğini, fazlasını görme anlamında önemliydi. Birtakım transferler oldu. Süre kısa olduğu için onları adapte etmek fiziksel anlamda, taktiksel anlamda hazırlamak biraz yoğunluk gerektiriyordu. Bunları yapmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta maç haftası. Belki oyuncu geliş gidişleri devam edecek. Çünkü eylül ayına kadar devam eden bir transfer süreci var. Biz de çalıştığımız oyuncu grubuyla çok verimli ortamda çalıştık. Doğru yaparak da oyuncuları belirli bir seviyeye getirmeye çalıştık. İnşallah yıllar sonra, Sivasspor ile biten Süper Lig serüvenini bundan sonraki süreçte güzel bir şekilde devam eder" dedi.

"Hedefimiz Sivasspor'dan puan ya da puanlar almak"

Ligin ilk haftası oynayacakları Sivasspor maçını da değerlendiren Teknik Direktör Eroğlu, "Sadece Sivasspor değil tüm maçları kazanıp, puan ile dönmek istiyoruz. Çünkü tüm puanlar burada çok önemli. Sivasspor da hazırlık maçı sürecini iyi geçirdi. Geçen seneden kalan oyuncuları var. 3 yıldır Avrupa'ya oynayan takım. Ama sadece Sivaspor değil, tüm takımların gücü var. Biz de bu gücü bildiğimiz için de en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Hedefimiz Sivas'tan puan ve puanlarla dönmek" diye konuştu.

"4-5 oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Eroğlu, "Aramıza katılan oyuncularımız var. Ama bundan sonraki süreçte de 4-5 oyuncuyu aramıza katmayı düşünüyoruz. Daha öncede söylediğim gibi ön bölgeye takviye yapmak istiyoruz. Çünkü skor, almak, gol atmak, ligin kolektifine uygun oyuncular istiyoruz. Bu talebimizi de başkanımıza belirttik. Başkanımız bizden daha çok istiyor transferi. Sürecin olumlu olacağını düşünüyorum. Eylül ayına kadar 4 maç oynanacak. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde sahaya kazanmak için süreceğiz" şeklinde konuştu.

Taraftarlara da mesaj veren Eroğlu, "Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Onların desteğine gerek statta, gerek sosyal medyada olsun ağır sözlerden ziyade daha moral motivasyonu yükselten yapıcı sözler olsun. Çünkü biz taraftar ile güçlüyüz. Bunu kırılma maçlarından biri olan Pendik maçında gördük. Taraftarın takıma vereceği, destek, moral motivasyon bizim için çok değerli. Ne olursa olsun desteklesinler ki, belki birkaç maç sonra hem kadro, hem fiziksel, taktiksel tam iyi bir takım haline geleceğiz. Ama bu süreçte onlara çok ihtiyacımız var. Süper Lig'e biz özlem var. Burada da stadı doldurup, takıma destek vereceklerini inanıyorum. Onları her maça davet etmek istiyorum. Biz sahada onların istediği, kazanmak için oyuncularla birlikte her şeyini ortaya koyan o mücadeleyi veren bir takım kimliğinde oynayacağız ve taraftarımızın da desteği bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.