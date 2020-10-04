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  • Hüseyin Eroğlu'nu 3 puan değil, oyun sistemi sevindirdi
Spor

Hüseyin Eroğlu'nu 3 puan değil, oyun sistemi sevindirdi

TFF 1. Lig'de Ankaraspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, oyun sistemlerinin sürekli geliştiğini söyledi.

AA04 Ekim 2020 Pazar 12:01 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 12:01
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Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, milli maç arasına galibiyetle girmenin çok önemli olduğunu belirtti.

İlk 4 haftada 3 galibiyet aldıklarını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Oyun sistemimizin sürekli geliştiğini görüyoruz. Rakibimiz, transferi son anda açan, genç ve oldukça dirençliydi. Fazla pozisyon şansı tanımadan, merkeze toplar indirerek etkili olduk. Dirence karşı bir an bile geri adım atmadık. Golü bulduktan sonra işimiz çok kolaylaştı, ikinci gol ise her şeyi bitirdi. Çok sayıda pozisyonun ve ikili mücadelenin olduğu bir karşılaşma oldu. Bana göre gecenin en önemli anlamı, galibiyetten çok, sistemin oturduğunu görmek."

Ligde ilk 4 haftada 9 puana ulaşan İzmir temsilcisi, lige verilecek aranın ardından Adanaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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