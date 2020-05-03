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Spor

Hüseyin Eroğlu'nun tek talibi Fenerbahçe değil

Fenerbahçe altyapısı için ismi geçen TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun başka Süper Lig kulüplerinin de radarına girdiği öğrenildi.

DHA03 Mayıs 2020 Pazar 14:31 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 14:31
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İzmir temsilcisinde 8'inci sezonunu geçiren 47 yaşındaki teknik adamla bir süredir Gaziantep FK ile Ankaragücü'nün ilgilendiği iddia edildi. Eroğlu'na sezon başında Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin teklif sunduğu belirtilirken, deneyimli çalıştırıcıyı Osmanlıspor'un da 2017-18 sezonunda Süper Lig'de yer aldığı dönemde istediği kaydedildi. 

Altınordu'yu Süper Lig'e çıkarma hedefi nedeniyle sezon başında kendisine talip olan kulüplere teşekkür eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sezon sonunda kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Kırmızı-lacivertlilere 3. Lig ve 2. Lig'de iki şampiyonluk yaşatan tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan takıma oynattığı sistem futboluyla diğer kulüplerin dikkatini çekti. Eroğlu'nun Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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