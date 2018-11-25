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Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya topun ağzında

Cim Bom'un iki puan kaybetmesine neden olan 87. dakikadaki penaltıyı inceleyecek olan TFF Yönetimi, salı günü yapacağı toplantıda, orta hakem Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) Halis Özkahya arasındaki konuşmaları dinleyecek. Kim ya da kimler hatalıysa onunla yollar ayrılacak.

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Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının 87. dakikasındaki penaltı pozisyonu sarı-kırmızılılarda büyük infiale neden olurken, Türkiye Futbol Federasyonu da bu duruma duyarsız kalmadı. Başkan Yıldırım Demirören ile yönetimi bu konuyla ilgili salı günü bir araya gelme kararı aldı.

Toplanmak için 13. hafta karşılaşmalarının bitmesini bekleyecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, ilk olarak karşılaşmayı izleyecek ve tartışmalı pozisyonları değerlendirecek. Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) olarak görev alan Halis Özkahya'nın performanslarını değerlendirecek olan TFF Yönetimi, VAR ile hakem arasında yaşanan konuşmaları da dinleyecek.

HATALAR İÇİN GÖZDAĞI

Konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun da görüşüne başvuracak olan yönetim, iki hakem hakkında değerlendirmede bulunacak. Yapılan hatalar konusunda taviz vermeme düşüncesinde olan Futbol Federasyonu, kim hatalıysa yolları ayıracak. Eğer iki hakemde de yanlış bulunursa, ikisinin de hakemlikleri sona erecek. Bu konuda son derece kararlı olduğu belirtilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, alınacak radikal kararla diğer hakemlere de gözdağı vermiş olacak.

(Milliyet)

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