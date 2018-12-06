Hüseyin Kalpar: İlk yarıda penaltı pozisyonu var, net penaltı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuştu.

Maç sonunda yaptığı açıklamada hakem Özgür Yankaya'nın kendi lehlerine çalması gereken bir düdüğü çalmadığını dile getirirken, "İlk yarıda penaltı pozisyonu var, net penaltı. 2. yarıda yine penaltı pozisyonu var. Kaybetmeyi hak etmedik. Ne olursa olsun, iki takımı da kutlamak istiyorum. Hakem bana göre böyle rahat bir maçta iyi hakemlik yapamadı." dedi.

18 Aralık tarihinde iki takım, rövanş maçında Giresun'da karşı karşıya gelecek.

(Sporx)