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Spor

Hüseyin Türkmen: Trabzonspor bu durumu hak etmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bordo-mavili ekibin oyuncusu Hüseyin Türkmen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Nisan 2023 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
Hüseyin Türkmen: Trabzonspor bu durumu hak etmiyor
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Trabzonspor'un savunma oyuncularından Hüseyin Türkmen, 2-0 yenildikleri Kasımpaşa karşılaşması sonrası konuştu.

Gidişatı değiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyleyen Türkmen, "Aslında bugünkü maça galibiyet odaklı çıktık. Kötü gidişata son vermek istiyorduk. Takım arkadaşlarımla bir bütün içindeyiz. Durumun farkındayız, bunu değiştirmek istiyoruz ama bir türlü istediğimiz gibi olmuyor. Bir türlü bu şansı yakalayamıyoruz." açıklamasını yaptı.

İçinde oldukları durumun kendilerine yakışmadığından bahseden Hüseyin Türkmen, "İkinci yarının başında istediğimiz gibi başladık. Edin ağabeyin sakatlanması işleri değiştirdi. Bu işi değiştirmemiz gerekiyor. Trabzonspor bu durumu hak etmiyor. Trabzonspor büyük bir camia, inşallah en yakın zamanda bunu değiştirebiliriz. Geçen senenin şampiyon takımına yakışmayan bir durum. Mağlubiyetler, kötü oyun, kötü performanslar... Bu bize yakışmıyor. Bunu değiştirmek istiyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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