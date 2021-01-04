04 Ocak 2021 Pazartesi 20:31 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:35

Süper Lig 'de Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesi ile çıkışa geçen Trabzonspor'da kadro rotasyonu ara transfer döneminde yaşanacak.

Fanatik'in haberine göre, bordo mavili ekipte son dönemde aradığı forma şansını bulamayan 23 yaşındaki savunmacı Hüseyin Türkmen, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini belirtti.

KASIMPAŞA İLE ANLAŞMAK ÜZERE



Genç savunmacı için Kasımpaşa'nın devrede olduğu ve anlaşmak üzere oldukları öğrenildi. Trabzonspor transfer konusunda kolaylık sağlayacağı ve oyuncunun önünü açmak istedikleri belirtildi.

Hüseyin Türkmen bu sezon sadece 4 kez Süper Lig'de forma şansı bulabilmişti.