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Spor

Hüseyin Yücel: Beşiktaş özlenen günlerine kavuşmaya başladı

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, “Beşiktaş özlenen günlerine kavuşmaya başladı. Bu daha başlangıç diyoruz” dedi.

DHA4 Ağustos 2024 Pazar 00:45 - Güncelleme:
Hüseyin Yücel: Beşiktaş özlenen günlerine kavuşmaya başladı
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Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, basın mensuplarına konuştu.

Yücel, önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir Beşiktaş izleteceklerini belirterek, "Muazzam bir geceydi. Öncelikle oyuncularımıza ve taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Resmen Atatürk Olimpiyat Stadı'nı İnönü'ye çevirdiler. Ev sahibiymiş gibi oynadık. Onlardan Allah razı olsun. Beşiktaş özlenen günlerine kavuşmaya başladı. Bu daha başlangıç diyoruz. Türkiye Kupası'yla güzel bir start vermiştik. Şimdi Süper Kupa'yla bunu taçlandırdık. Önümüzdeki günler çok daha iyi olacak. Eksiklerimizi biliyoruz, onları da tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş taraftarı, özlenen günlere kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Transfer konusunda ise Yücel, "Defans hattındaki eksiklerimizi gayet iyi biliyoruz. Sosyal medyadan da çok yazıyorlar ama biz de farkındayız. Muhakkak oralara takviye gelecek" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin performansını da beğendiğini dile getiren Yücel, "Nokta atışı transferler yapacağımızı söylemiştik, sonucun da gayet güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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