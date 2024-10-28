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Spor

Hüseyin Yücel: Galatasaray TFF ve MHK'nin salıncağından inmiyor

Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2024 Pazartesi 23:53 - Güncelleme:
Hüseyin Yücel: Galatasaray TFF ve MHK'nin salıncağından inmiyor
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Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel, "Rakibimiz yine bu akşam edebiyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak paylaşımında bulunan rakibimiz yine başka bir gaflete imza attı. Bu paylaşımları yapan rakibimiz geçtiğimiz sezondan beri TFF ve MHK'nın salıncağından inmemektedir." dedi.

Beşiktaş yöneticisi, "Sayın Başkana, MHK'ya ya da artık kim dinliyorsa TFF'den, madem yabancı hakem getiremiyoruz lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakemleri atamasınlar. En azından gençleri bizim maçlarımıza atasınlar. Hata yaparsalar canları sağolsun deriz. Bu tip hakemlerin beyninde bin tane tilki cirit atıyor. Madem yabancı hakem atayamıyoruz, bizim maçlara genç hakem atasınlar." dedi.

Galatasaray'ın paylaşımlarıyla ilgili gelen soruya Yücel, "Maçtan sonra Dursun Özbek ile ya da herhangi bir Galatasaraylı yöneticiyle beraber değildim." cevabını verdi.

"ŞAMPİYON OLAMAZSAK AĞLAMAYIZ"

Hüseyin Yücel, "Sahada oynayan takım Beşiktaş'tı, mücadele eden takım Beşiktaş'tı, hak eden takım Beşiktaş'tı. 2 duran toptan gol yedik. Maçı böyle kaybettik. Sezonu sonu ipi göğüsleyeceğiz. Yeter ki biz böyle oynayalım. Bunu başarabilmemiz için, biz sevinmek için sevmedik. Şampiyon olamasak dahi ağlamayız. Bir art niyet yok, genç hakem arkadaşlar hata yaptı, bu yüzden şampiyonluğumuz elimizden gitti. Göz göre göre bunların yapılması ciğerimize dokunuyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

"GALATASARAY 9 KİŞİ TAMAMLAMALIYDI"

Beşiktaş'ın yöneticisi, "Her maçtan sonra konuşmuyoruz. Ben maç öncesinde şöyle söylemiştim, hakemin yönetimine güvenmek istiyoruz demiştim. Sonuca etki etmeyecek bir yönetim bekliyoruz demiştim. Bu kadar bariz, rakibimiz karşı takım 9 kişi kalması gerekirken maçı 11 kişi tamamladı. Göz göre göre VAR'a rağmen kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

"NE YAPALIM FEDERASYONU MU BASALIM"

"Daha kuvvetli konuşacak mısınız?" sorusuna Hüseyin Yücel, "Daha kuvvetli ne yapalım? Federasyonu mu basalım?" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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