Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'ya seçimde başarılar diledi

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, adaylığını açıklayan Serdal Adalı'ya başarılar diledi.

İşte Hüseyin Yücel'in açıklaması;

"Beşiktaşımızın Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu açıklayan Sayın Serdal Adalı'ya huzurlarınızda başarılar dilerim. Benim için Beşiktaşımızın değerleri, herkesin ve her şeyin önündedir.

Tüm Beşiktaşlıların da camiamıza yakışır bir sorumlulukla hareket etmesini dilerim.

Herkesin içi rahat olsun...

Her şeyden önce BEŞİKTAŞ GELECEK...

SADECE BEŞİKTAŞ kazanacak."

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Olağanüstü seçimli genel kurulun, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.