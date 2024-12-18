Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, önemli açıklamalarda bulundu: "Seçildiğimizde 'Feda' dönemi gelmiyor, 'Veda' dönemi geliyor. Çok fazla isimle vedalaşacağız. Sadece oyuncular değil, profesyoneller de dahil. Çok ciddi temizlik yapılacak. İçeride futbolcular arasında problem olduğu aşikar. Yönetimsel kriz, onları da etkiledi. Ben henüz gidemedim ama yöneticilerimiz Ümraniye'ye gittiler, toplantı yaptılar.

Bu durumdaki Adana Demirspor maçını kaybetmek ne demek? Fenerbahçe maçında böyle oynamıyorsunuz ama verilecek ekstra paralara göre oynuyorsunuz. Nasıl prim olduysa, ceza da olacak. Ben, bu oyuncuların kimler olduğunu da biliyorum. Artık buna göre davranacağız. Maç seçen oyuncular var

100 MİLYONLUK PROJEYİ AÇIKLADI

10 milyon TL'yi söylerken biraz hiciv yaptım ama 10 değilse, 15 milyon TL'dir. Maaşları ödeyecek paramız yok. 50 milyon euro açık var. Beşiktaş'ın babalarına gideceğim. 40- 50 kişiden 2'şer milyon euro isteyeceğim. Bunu 36 ay taksitle geri ödeyeceğiz. Faiz isteyen olursa, faizi biz cebimizden vereceğiz. Bağış istemiyorum, borçlara da kefil olacağım. Kafamdaki kişi Sergen Yalçın. Bunu her yerde söylüyorum zaten."

KARDEŞLER MAÇ ALAMIYOR

Hüseyin Yücel: " TFF ile ilişkileri bizzat kendim yürüteceğim. İbrahim Hacıosmanoğlu'na güveniyorum. Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler'e hala maç verilmiyor. Düdüğü astırılmadı belki ama maç alamıyor. "

YUMRUK YOK, BAĞRIŞMA VAR

Adana Demirspor maçından sonra kaleci Mert Günok'un, Arthur Masuaku'yu soyunma odasında dövdüğüne dair iddialar hakkında Beşiktaşlı yöneticiler AKŞAM'a bilgi verdi. Soyunma odasında futbolcular arasında gerginlik yaşandığını, bağrışmalar olduğunu belirten yöneticiler, bunun fiziki temas boyutunda bir kavgaya dönüşmediğini belirtti. Alınan sonuçlardan dolayı oyuncular arasında büyük rahatsızlıklar ve arkadaşlık ilişkilerinde olumsuzluklar olduğu da bildirildi.