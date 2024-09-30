Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ÇOK CİDDİ MÜCADELE VERDİLER"

"Beşiktaş taraftarına teşekkür ederim, takımı yalnız bırakmadılar. Ayrı bir teşekkürü de Mete Vardar'a yapıyorum, bunun organizasyonu kolay olmuyor. Kayserispor, bizi iyi ağırladı. İstanbul'da aynı şekilde onları ağırlayacağız. Takıma teşekkür ederim, çok ciddi mücadele verdiler. Teknik ekibi canı gönülden kutlarım."

"BİZ HEM RAKİBİ HEM HAKEMİ YENMEK ZORUNDA DEĞİLİZ!"

"Beşiktaş Kulübü olarak hem hakemi, hem rakibi yenmek zorunda değiliz! Çok net 2 penaltımız verilmedi. Orta hakem atladı, VAR nasıl atladı? Madem ekran başında uyuyorlar... Kayserispor'un penaltısını iptal ettiler ama Ciro Immobile'nin penaltısını nasıl vermediler? Maç 2-0, maçın sonu geldi ortalığı karıştırmayalım düşüncesindeydiler sanırım."

"RAKİPLERİMİZE SÖYLÜYORUM!"

"Hakemleri töhmet altında bırakmayın, baskı yapmayın! Hakemi tehdit ne demek? Bunlar olursa biri, spor yorumcusunu vurur! Başkası, başka şeyler yapar. Spor adamlarının dikkat etmesi lazım. Zemini biz hazırlıyoruz, sonra hastanelere geçmiş olsun ziyaretine gidiyoruz. Rakiplerimize söylüyorum, tüm futbol camiasına söylüyorum... Hakemleri baskı altında bırakacak sözler söylemeyelim."

"BİZ ÇIKIP AĞLAMIYORUZ!"

"Fikstür sözleri trajikomik. Puan kaybından sonra fikstür polemiği klasik oldu. Özellikle Beşiktaş bu yıl çok ciddi bir dezavantajlı konumda. Biz çıkıp ağlamıyoruz! Teknik heyet ve futbolcular bu işi yapmak için alıyor. Fikstür yoğunsa UEFA Avrupa Ligi'ne çıkmasınlar, Türkiye Kupası'na PAF takım ile çıksınlar. Süper Lig'e odaklansınlar. Burada ağlamak için kimse iş yapmıyor! Herkes işini doğru yapsın!"

AJAX MAÇI AÇIKLAMASI

"Ajax maçında kötü oynadık ve hak ettiğimiz bir yenilgi aldık. Bahanesini aramaya gerek yok! Her işte bir hayır vardır, daha 7 maç oynayacağız. Bunun telafisi olabilir. Eintracht Frankfurt maçında inşallah güzel bir sonuç alacağız."