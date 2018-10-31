İBB, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! İstanbul Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-2 yenmesine rağmen altın seti kaybettiği için organizasyona veda etti.