İBB, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-2 yenmesine rağmen altın seti kaybettiği için organizasyona veda etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-2 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı PAOK'un aynı skorla kazanmasından dolayı karşılaşmanın ardından altın set oynandı.
Altın seti 15-13 kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, organizasyona veda etti.
Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Wim Cambre (Romanya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Metin Toy, Kadir Cin)
PAOK: Okulic, Filippov, Jimenez, Marquez, Tzourits, Gkortsanouk, (Konstantinidis, Shafranovich, Gatsis, Boutos)
Setler: 21-25, 25-22, 21-25, 25-22, 15-12
Süre: 123 dakika (26,27,26,27,17)
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