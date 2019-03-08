İBB ile 7’den 77’ye İstanbullu spor yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; spor tesisleri, okul spor salonları, yaz-kış spor okulları ve açık alanda spor faaliyetleri ile 2018 yılı içinde 7’den 77’ye herkes spor yaptı.

Amatör spor kulüpleri ve okullara, 20 branşta 350 bin adedi aşkın malzeme desteği sağlandı, yıl içinde birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı.