İBB Spor Basketbolda Geleceğin Yıldızlarını Arıyor

Kayıt işlemleri seçmelerin yapılacağı spor salonunda gerçekleştirilecek. Kayıt için basketbolcu adaylarından kimlik ve 1 adet vesikalık fotoğraf istenecek. Basketbolcu adaylarının seçmelere basketbol malzemeleri (spor ayakkabısı, şort, tişört) ile gelmeleri gerekiyor.

Kayıtlar 10.00’da başlayacak. Velisi yanında olmayan adaylar seçmelere katılamayacak 11.00’a kadar sürecek kayıtların ardından adaylar yaş gruplarına göre 30’ar dakika test ve ölçümlere tabi tutulacak. 11.30’da performans değerlendirme parkuruna geçilecek ve 2 gruba ayrılan adayların seçmeleri 13.00’da noktalanacak.

Semih Erden, Mehmet Yağmur, Terrell Holloway, Shevon Thompson, Luka Babic, Damian Kulig gibi önemli yıldızları kadrosunda bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyespor basketbolcu olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunacak.

Seçmelere giren adayların sonuçları aşağıda bulunan adreslerden açıklanacak:

www.istanbulbbsk.org/

www.twitter.com/istanbulBBSK

www.instagram.com/istanbulbbsk/

www.facebook.com/istanbulbbsk

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