İBB Spor Kulübü’nden Yeni Şampiyonluklar

Milli takımlara en çok sporcu yetiştiren kulüp unvanını taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Uluslararası alanda her branşta ülkemizi başarıyla temsil ediyor. İBB’li sporcular hafta sonu katıldıkları uluslararası turnuvalarda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

BADMİNTON ŞAMPİYONASI’NA 32 ÜLKEDEN 223 SPORCU KATILDI

İBB’li Neslihan Yiğit, Macaristan’ın Budaors şehrinde 1-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Badminton Şampiyonası’nda ülkemize altın madalya kazandırdı. 32 ülkeden 223 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Neslihan Yiğit, sırasıyla Estonyalı rakibi Kati-Kreet Marran'ı 2-0, Fransız rakibi Marie Batomene'yi 2-0, Danimarkalı rakibi Mette Poulsen'i 2-0, Finlandiyalı rakibi Airi Mıkkela'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmeye hak kazandı. Finalde ise Bulgar rakibi Mariye Mıtsova'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

BALKAN KROS ŞAMPİYONASI’NDA İKİ MADALYA

Romanya’nın Botoşani kentinde yapılan ve 8 ülkeden 96 atletin katıldığı Balkan Kros Şampiyonası’nda büyük erkeklerde İBB Spor Kulübü’nden Cihat Ulus şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada mücadele eden İBB’li bir diğer sporcu Onur Aras ise 23 Yaş Altı Erkeklerde bronz madalyayı ülkemize getirdi.