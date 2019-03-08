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İBB'li güreşçiler, Sırbistan'daki Avrupa Şampiyonası’nda 3 bronz madalya kazandı

İBB’nin genç güreşçileri Avrupa’da 3 bronz madalya kazandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün 23 yaş altı güreşçileri Cengiz Arslan, Hasan Basri Yıldırım ve İbrahim Tığcı Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda milli takım adına 3 bronz madalya kazandı.

Milli takım turnuvayı 1 altın, 1 gümüş, 6 bronz madalya ile tamamladı.

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