İBB'li güreşçiler, Sırbistan'daki Avrupa Şampiyonası’nda 3 bronz madalya kazandı
İBB’nin genç güreşçileri Avrupa’da 3 bronz madalya kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün 23 yaş altı güreşçileri Cengiz Arslan, Hasan Basri Yıldırım ve İbrahim Tığcı Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda milli takım adına 3 bronz madalya kazandı.
Milli takım turnuvayı 1 altın, 1 gümüş, 6 bronz madalya ile tamamladı.
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