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İBB'li minik güreşçiler İstanbul şampiyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 11-13 Yaş Grekoromen Güreş Takımı İstanbul Şampiyonu oldu. İBB’li sporcular şampiyonada 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya topladı. Rusya’da düzenlenen İvan Yariguin Güreş Turnuvası’nda ise Fatih Erdin gümüş madalya kazandı.

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Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi’nde düzenlenen 11-13 Yaş Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonası tamamlandı. 17 takım ve 225 sporcunun katıldığı turnuvada İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un minik yıldızları; 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak tamamladı. Toplamda 15 madalya elde ederek 202 puan toplayan İBB Spor Kulübü turnuvanın şampiyonu oldu. 
 
BÜYÜKLERDE FATİH ERDİN GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen ve Dünya sıralamasına puan veren İvan Yariguin Grand Prix Güreş Turnuvası sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Fatih Erdin 86 kiloda Türkiye’yi temsil etti. 
İlk maçında Japon Shota Shirai'yi 5-2 yenerek çeyrek finale yükselen Fatih Erdin, çeyrek finalde Rus güreşçi Soslan Ktsoev'i 11-0 sayı tuşuyla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Avrupa 3.’sü Vladyslav Valiev'i (6-0) yenen İBB Sporlu güreşçi, finalde Avrupa Şampiyonu Rus Dauren Kurugliev ile karşılaştı. Erdin, şampiyonluk müsabakasında sakatlık geçirince ikincilikte kalıp Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.
Serbest Güreş Milli Takımı dünya sıralamasına puan veren Ivan Yariguin Grand Prix Güreş Turnuvası’nda 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti. 

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