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İBB'li sporcular Karate Paris etabına damga vurdu

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na puan veren Karate 1 Premier Lig Paris Etabı’nda İBB’li sporcular 1 altın, 2 bronz madalya elde etti. Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazanırken Merve Çoban ve Ali Sofuoğlu, Vefa Göktaş, Kutluhan Duran’ın oluşturduğu Erkek Kata Karate Takımı da bronz elde etti.

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Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) her yıl düzenlediği ve 2019’da yedi etap üzerinden organize edilecek Karate 1 Premier Lig’de sezonun ilk etabı Fransa’da yapıldı. 25-27 Ocak tarihleri arasında başkent Paris’te düzenlenen müsabakalarda milli takım adına yarışan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu karateciler, bir altın, iki bronz madalya kazandı.
 
SERAP ALTINLARI TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan veren müsabakalar arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in Paris etabında 82 ülkeden 776 karateci mücadele etti. 2018'i Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olarak kapatan İBB’li Serap Özçelik Arapoğlu, sezona altın madalyalı bir başlangıç yaptı. Kumite 50 kiloda 2018 Dünya Şampiyonası finalinde kaybettiği Japon Miho Miyahara'yı 6-0 yenen Serap, rakibinden hem rövanşı aldı hem de 2019'un ilk müsabakasında şampiyonluğa ulaştı.
Kumite 61 kiloda üçüncülük maçına çıkan Merve Çoban ise karşılaştığı İranlı Rozita Alipourkeshka'nın diskalifiye olmasıyla bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.
Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımımız da yenilenen kata sisteminde Fransa'yı (Puan: 24.68 - 23.40) mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.
 
İBB’Lİ SPORCULAR “EN İYİLER” ÖDÜLLERİNİ ALDI
Paris'teki organizasyonda, Karate 1 Premier Lig'de 2018'i Grand Winner (sıkletinin en iyisi) olarak noktalayan karateciler de ödüllerine kavuştu. 
2017'nin ardından 2018'de de sıkletinin en iyisi olan İBB’li sporcular Serap Özçelik Arapoğlu ile Eray Şamdan, Burak Uygur ve Uğur Aktaş da ödüllerini, Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos'un elinden aldı.
 

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