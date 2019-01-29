İBB'nin engel tanımayan yüzücülerinden tek turnuvada 50 altın madalya!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bedensel Engelliler Yüzme Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda madalyaları topladı. İBB’li sporcular 50 altın, 22 gümüş ve 23 bronz madalya kazandı.
Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası, 25-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Aksaray’da tamamlandı. 47 ilden 40 kulüp ve 182 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda İBB Spor Kulübü sporcuları; 50 altın, 22 gümüş ve 23 bronz madalya olmak üzere toplamda 95 madalya elde etti.
BEYTULLAH 5 KATEGORİDE ŞAMPİYON OLDU
Yarışlar serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık disiplinlerinde farklı engel kategorilerinde yapıldı. İBB Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Beytullah Eroğlu; erkekler 50 metre yarışlarında serbest, kelebek ve sırtüstü ile 100 metre serbest stil olmak üzere toplam 4 şampiyonluk elde etti.
8 DÜNYA ŞAMPİYONASI BARAJI GEÇTİLER
İBB’li sporcular yarışmalarda 4 adet Dünya Şampiyonası A Barajı, 6 Adet Dünya Şampiyonası B Barajı geçme başarısını gösterdi. Sporcularımız ayrıca sezonun ilerleyen bölümlerinde Dünya Şampiyonası hazırlıkları ve Tokyo 2020 kotası almak için uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
ŞAMPİYONADA İBB’Lİ SPORCULARIN ALDIKLARI DERECELER ŞÖYLE:
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