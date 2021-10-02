İbrahim Akdağ: Uğurcan Çakır maça biraz etki etmiş olabilir

2 Ekim 2021 Cumartesi 18:31 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 18:31

Kayserisporlu İbrahim Akdağ, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İbrahim Akdağ "Maçın hakkı beraberlikti. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. İyi başlamadık ama toparladık. İkinci yarı penaltıdan bir gol yedik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik, farklı olabilirdi. Arkadaşlarımı yine de kutlarım, iyi oynadık. Milli arada en iyi şekilde çalışarak lige iyi dönmek istiyoruz." dedi.

İbrahim Akdağ ayrıca "Uğurcan Çakır maça biraz etki etmiş olabilir. ifadelerini kullandı.

