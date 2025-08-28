İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray iyi bir kura çekti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası konuştu. Hacıosmanoğlu, sarı kırmızılıların iyi bir kura çektiğini dile getirdi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 20:44
İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray iyi bir kura çekti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, "Galatasaray iyi bir kura çekti. Gruptan çıkacağına şahsen inanıyorum. Birinci torbadan deve dişi rakipler gelmedi. Liverpool, eski Liverpool değil. Bana göre güzel kura çekti. Dördüncü torbada Türk takımı olması insanın içini acıtıyor ama Galatasaray, ikinci üçüncü torba takımlarından daha güçlü. Galatasaray, ilk 16'ya kalır, bu kadroyla da ilk 16'da da iş yapmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dün akşam Fenerbahçe talihsiz elenmeseydi iki Türk takımının kurasını izlemek ayrı zevk verirdi. İki takımla katılmayı Cenab-ı Allah nasip eder. Avrupa'da mücadele eden tüm takımları iyi sonuçlar gösterir inşallah." sözlerini sarf etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Seçime 12 gün kala 9 yaşında kızım, çok kızmıştım Hollanda'ya elenince. Dünya Kupası var dedi, bu sözle yola çıktım. Onun temiz kalbine inanıyorum. İlk iki maçta iki galibiyet alırız inşallah ve iyi başlarız. Cenab-ı Allah nasip eder, bu genç jenerasyonla Dünya Kupası'na gideriz inşallah." açıklamasında bulundu.

