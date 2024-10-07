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  • İbrahim Hacıosmanoğlu Riva'daki dev zirvenin ardından konuştu! ''Kardeşlik iklimini yaymak görevimiz''
Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu Riva'daki dev zirvenin ardından konuştu! ''Kardeşlik iklimini yaymak görevimiz''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dört büyük kulübün başkanlarıyla Riva'da bir araya geldi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu 'Futbolun marka değerini layık olduğu yere taşımak ve kardeşlik iklimini Türk futbolunun her safhasına yaymak görevimiz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

7 Ekim 2024 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
İbrahim Hacıosmanoğlu Riva'daki dev zirvenin ardından konuştu! ''Kardeşlik iklimini yaymak görevimiz''
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Riva'da toplandı.

Toplantının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda olundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu toplantıya ilişkin, "Futbolun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Dar bir kapsamda yaptığımız toplantıya Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz. Anadolu kulüplerimiz bizler için önemli. Futbolun önemli sorunları var. Bunları istişareyle aşacağız. Bu bilinç hepimizde var. Marka değerini ileriye taşımalıyız. Futbolda kardeşlik iklimini daha ileriye taşımak hepimizin asli görevi." dedi.

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Çok güzel bir toplantı geçti. Bunu sürekli hale getireceğiz. Sağolsun Beşiktaş Kulübü başkanımız ilk toplantıyı Beşiktaş'ta yapalım dedi. Tüm kulüplerin daveti üzerine gideceğiz. Anadolu'ya yayacağız bunu. Hafta sonu rakip olacağız, maçlar bittikten sonra ortağız. Değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Kardeşlik iklimini Türk futbolunun her safhasına yaymak görevimiz. Başaracağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

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