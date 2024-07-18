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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolu kazandı

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, 'Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz.' dedi.

18 Temmuz 2024 Perşembe 19:01 - Güncelleme:
İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolu kazandı
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TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası 5 oy farkla yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk açıklamalarını yaptı.

Hacıosmanoğlu ilk olarak, "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahçup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz." dedi.

Adaletli bir futbol yöneteceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, 'Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı." ifadelerini kullandı.

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