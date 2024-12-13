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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu'dan kura yorumu: Amerika'ya gideceğimize sonsuz inanıyorum

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerindeki rakiplerinin belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

13 Aralık 2024 Cuma 16:15 - Güncelleme:
İbrahim Hacıosmanoğlu'dan kura yorumu: Amerika'ya gideceğimize sonsuz inanıyorum
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerindeki rakiplerinin belli olmasının ardından açıklamalar yaptı.

"TARİHİN EN İYİ JENERASYONU"

A Milli Takım'a çok güvendiklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, "22 senenin üzerine Cenab-ı Allah nasip eder, inşallah ABD'ye gideriz. 22 sene oldu. Ben inanıyorum, tarihin en iyi ve en karakterli jenerasyonu. Amerika'ya gideceğimize sonsuz inancımız var. Bizler de elimizden geleni yapacağız arkadaşlarla beraber." ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA İLE HESABIMIZ VAR"

İspanya/Hollanda eşleşmesinden Hollanda'yı istediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Hollanda ile bir hesabımız var. İspanya'yı yenmeleri için onları destekleyeceğiz. Sonrasında biz kendi işimize bakacağız." sözlerini sarf etti.

  • ibrahim hacıosmanoğlu
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