İbrahim Hatipoğlu'ndan Cenk Ergün açıklaması: Benim için sürpriz oldu

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Rizespor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"5. YILDIZI İSTİYORUZ"

İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray bugün gerçekten tüm taraftarlara son derece güzel bir maç izlettirdi. Çok net bir galibiyet aldık. Hem Rizespor'u hem hakemi hem de takımımızı tebrik ediyorum. İki haftadır 5 golle kazanıyoruz. Yeni gelen oyuncularımız da çok kısa sürede adapte oldular. 5. yıldızımızı kazanacağımızın ilk sinayalini vermiş oldukç Umarım bu maçtan sonra bu seriyi devam ettiririz."

"AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

"Transfer sürecini sonuna kadar değerlendireceğimiz bir basın toplantısını kısa sürede organize edeceğiz. Burada böyle bir maçtan sonra bunları söylemek doğru olmaz. Çok büyük bir bilgi kirliliği oldu. Biz ihtiyacımız olan yerlere oyuncularımızı aldık. Süreçleri kısa süre içinde sizlerle paylaşacağız."

FENERBAHÇE MAÇI SÖZLERİ

"Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman çekişmelere sahne olmuş büyük bir derbi. Önceliğimiz Gaziantep FK maçı. Bu maçı kazandıktan sonra tüm takım Kadıköy'e gidip, galip gelip ligde 6'da 6 yapmak istiyoruz. Kerem'i kutluyorum. Bugün ilk maçında gol atmış. Transferi böyle olması gerekiyormuş."

OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Osimhen, Dünyanın en pahalı futbolcusu. Onu izlemenin tadını çıkaralım. Uzun süre bizimle birlikte. Osimhen, Haziran'a kadar bizimle birlikte. Umarım onunla birlikte hem şampiyon oluruz hem de Avrupa'da finale çıkarız. Osimhen, haziran ayına kadar bizimle birlikte olacak."

ELEŞTİRLERE CEVAP

"Bizim için önemli olan yapılan transferlerin sonuçlarını sahada görmek. Taraftarımıza saygı gösteriyoruz. Sosyal medyada sadece Galatasaray taraftarı yok. Eleştirilere saygı duyuyoruz. Başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimize inanıyorum."

"CENK ERGÜN SÜRPRİZ OLDU"

"Cenk Ergün sürpriz bir istifa oldu bizim için. Şu anda herhangi bir değerlendirme yapmadık."

MAURO ICARDI AYRILACAK MI?

"Mauro Icardi bu takımın son derece başarılı bir oyuncusu. Önümüzdeki senenin sonuna kadar bizimle mukavelesi var. Bir yerde yazılıyor, sonra konuşuluyor. Sözleşmeli bir oyuncu için bir başkanın hayal kuröası beyhude. Oyuncuyu transfer etmek isteyen gelir teklifini yapar. Nasıl bir cevap vereceğimizi de herkes görür."