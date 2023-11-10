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Spor

İbrahim Olawoyin: Bu maçı ne pahasına olursa olsun kazanmamız lazım

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un başarılı orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki genç futbolcu, Gaziantep maçından çıkardıkları derslerle bu maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

AA10 Kasım 2023 Cuma 16:45 - Güncelleme:
İbrahim Olawoyin: Bu maçı ne pahasına olursa olsun kazanmamız lazım
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, bu maçta, bir önceki yanlışlarından ders çıkarıp pozitif şeyler yaparak kazanmaları gerektiğini söyledi.

Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, ligde son oynadıkları Gaziantep maçında hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını, sonrasında da takım olarak maçın analizini yaptıklarını belirtti.

Gaziantep maçından alacakları ders olduğunun altını çizen Olawoyin, "İstanbulspor maçı çok farklı olacaktır. Hocalarımıza çok güveniyoruz. Kendi aramızda neleri negatif, neleri pozitif yaptığımızı konuştuk. İstanbulspor maçında bir önceki yanlışlarımızdan ders çıkararak, pozitif şeyleri yaparak kazanmamız gerekiyor." dedi.

Olawoyin, İstanbulspor'un hafta içi maç oynamasının, karşılaşmaya bir etkisi olmadığını ifade ederek, "Her maç çok zor. Kiminle oynarsanız oynayın aynı zorlukta oluyor. Sahada mücadele ettiğiniz 90 dakikada sonuç belli oluyor. Bizim çıkıp bu maçı ne pahasına olursa olsun kazanması lazım." diye konuştu.

Nijeryalı oyuncu, Türkiye'ye kanat oyuncusu olarak geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'da orta saha şeklinde oynadığım oldu. On numara mevkisinde oynadığım zamanlar oldu. Benim nerede oynadığımdan çok, hocamızın nerede görev verdiği önemli. Tabii kendimi en rahat hissettiğim yer sol kanat diyebilirim ama hocam ne pozisyonda oynamam gerektiğini söylerse, ben her zaman elimden geleni yaparım."

Olawoyin, iç sahada taraftarın itici gücünü arkalarında hissettiklerini, İstanbulspor maçında da destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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