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Spor

İbrahim Öztürk'ten tarihi başarı! 500. maç...

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın tecrübeli savunma oyuncusu İbrahim Öztürk, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla Türkiye'de lig ve kupalarda 500. maçına çıktı.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 16:39 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:39
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Eski takımı Demir Grup Sivasspor karşısında Süper Lig'de 198. kez forma giyen tecrübeli futbolcu, TFF 1. Lig'de 129, TFF 2. Lig'de 107, TFF 3. Lig'de 16 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda 49, TFF Süper Kupa'da da 1 müsabakaya çıktı.

Kulüp kariyerinde Avrupa kupası maçları hariç 500. müsabakasını oynayan İbrahim Öztürk, Süper Lig'de Bursaspor'la, 1. Lig'de Sivasspor'la, 2. Lig'de Altay ve Erciyesspor'la ve 3. Lig'de de Karamanspor'la şampiyonluk yaşadı.

Profesyonel olarak futbola 2002-2003 sezonunda Kayseri Erciyesspor'da başlayan İbrahim Öztürk, Karamanspor, MKE Kırıkkalespor, Altay, Bursaspor ve Sivasspor'da forma giydi. 2017-2018 sezonunda tekrar Altay'a dönen 21 Haziran 1981 doğumlu 40 yaşındaki İbrahim Öztürk, Süper Lig'de en tecrübeli isimler arasında yer alıyor.

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