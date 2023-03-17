İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2023 Cuma / 25 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0233
  • EURO
    20,2779
  • ALTIN
    1208.1
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Ibrahim Sehic: Bu bize ilaç gibi geldi

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 yenen Konyaspor'da kaleci Ibrahim Sehic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2023 Cuma 23:20 - Güncelleme:
Ibrahim Sehic: Bu bize ilaç gibi geldi
ABONE OL

Arabam.com Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Ibrahim Sehic, "Bizim için zorlayıcı bir karşılaşmaydı. Çok keyif aldık. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerden sonra enerjiyi de tazelemiş olduk. Bu bize ilaç gibi geldi diyebilirim." dedi.

İkinci yarıdaki değişiklikleri ve maçın kendileri için kırılma anı için konuşan Ibrahim Sehic, "İki forvetle başlamamız. Ardından değişikler yapmamız. Bu çalıştığımız bir durumdu. Galibiyet bizi tabii ki sonuna kadar mutlu etti. Hazırlandığımız bir süreçti o yüzden çok mutluyuz." diye cevap verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.