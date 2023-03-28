İbrahim Üzülmez açtı ağzını, yumdu gözünü! Tüm Türkiye bu sözleri konuşuyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da geçtiğimiz günlerde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrılmıştı. İbrahim Üzülmez'in İstanbul ekibinden ayrılmadan önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE YOLLAR AYRILDI

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de zirveyi hedefleyen ve Süper Lig'e yükselmek isteyen Eyüpspor'da bir devir sona erdi. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen ve lider Samsunspor ile arasındaki puan farkı 4'e yükselen Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrılmıştı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

İbrahim Üzülmez'in ayrılığının hemen ardından Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Zafer Turan getirildi.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Çaykur Rizespor yenilgisinden 1 hafta önce deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 yenen İbrahim Üzülmez, ayrılığın sinyallerini vermişti. Üzülmez, maçın ardından yaptığı açıklamalarda üst üste kaybetmelerini bekleyen birinin olduğunu belirtirken, "Başkanımızın ofisine gidip de teknik olarak takımın başına geçmek isteyen bir ağabeyimiz var." demişti.