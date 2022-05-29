İbrahim Üzülmez: Penaltı oyun içindeki dengemizi tamamen bozdu

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Bandırmaspor'a 3-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez de Bandırmaspor'u tebrik ederek hiç beklemedikleri bir skor aldıklarını dile getirdi.

İlk maç avantajını burada kullanmak istediklerini fakat başaramadıklarını ifade eden Üzülmez, şunları kaydetti:

Hiç beklemediğimiz anda gelen penaltı oyun içindeki dengemizi tamamen bozdu. Bandırmaspor sezon başından beri alışkanlık haline getiren pas ve geçiş oyununu Keny ve Osmajic'le iyi oynayan bir takım. Aslında bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Hem penaltı akabinde duran toptan üçüncü goldeki Ahmet Ildiz'in oradaki hatası maalesef bizim için üzücü oldu. Penaltı pozisyonunu da izlemek gerekiyor. VAR geldi diyoruz ama benim önümdeki Dibba'nın pozisyonunda bir şey olmadığını gördüm ama hakemin takdiri. Bu tür hatalar olmaması gerekiyor. Böylesine önemli maçlarda biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz Eyüp camiasını finale taşımak istiyorduk ama olmadı.

Üzülmez, Eyüpspor'un büyük bir camia olduğunu anlatarak, ilerleyen zamanlarda doğru bir yapılanmayla hedeflere ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.