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Spor

İbrahim Üzülmez: Pendikspor dün akşam kaybetmemiştir, kazanmıştır

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 'Takımımın emekleri, mücadelesi görmezden geliniyor ama sorsanız Fenerbahçe hakemden şikayetçi. Pendikspor dün akşam kaybetmemiştir, kazanmıştır' dedi.

IHA11 Mart 2024 Pazartesi 20:55 - Güncelleme:
İbrahim Üzülmez: Pendikspor dün akşam kaybetmemiştir, kazanmıştır
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Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Üzülmez, ""Dünden beri yapılan bu algıyı Pendikspor Teknik Direktörü olarak kabul etmiyorum. Benim oyuncularım Kadıköy'de terinin son damlasına kadar mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Şu anda 4 tane 11 oyuncum MR için hastanede. Haftaya oynayacağım İstanbulspor maçında Ndiaye'nin, Murat Akça'nın, Gökcan'ın oynamama ihtimali var. Sanki Kadıköy'e yatmaya gelmişiz, hakem bizi desteklemiş gibi bir algı yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğim. Dzeko'nun kaşı açılıyor, 6 dakika saha içinde tedavi yapılıyor. Hakem dışarı alsa 10 kişi oynamak zorunda kalacaklar. Hakem buna izin vermiyor. Mert Hakan'ın yaptıklarına, söylediklerine bütün maç göz yumuyor. Welinton'un atılması asla doğru değil. 10 kişi bırakılıyoruz. Üzerine VAR'da net kanıt olmayan bir penaltı veriliyor. Takımımın emekleri, mücadelesi görmezden geliniyor ama sorsanız Fenerbahçe hakemden şikayetçi. Pendikspor dün akşam kaybetmemiştir, kazanmıştır. Kadıköy'de Fenerbahçe ilk net pozisyonu 55. dakikada buluyor. Bu konuşulmuyor. Hakem 11 dakika uzatma verip 15 dakika oynatıyor. Fenerbahçe'ye istediği süreyi veriyor, bu konuşulmuyor.

Pendikspor dün gece bu ligde kalacağını oyunuyla da ortaya koyduğu karakterle de göstermiştir. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve onların arkasındayım" ifadelerini kullandı.

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