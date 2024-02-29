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Spor

İbrahim Üzülmez, Pendikspor ile ilk idmanında

IHA29 Şubat 2024 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
İbrahim Üzülmez, Pendikspor ile ilk idmanında
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Pendikspor'da teknik direktör Ivo Viera'nın takımdan ayrılması sonrası göreve getirilen yeni çalıştırıcı İbrahim Üzülmez, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Pendikspor, Teknik Direktör Ivo Vieira ile yolları ayrıldıktan sonra takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirmişti. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile oynayacak olan Pendikspor, hazırlıklarını yeni teknik direktörü Üzülmez ile sürdürdü. Antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan İbrahim Üzülmez, ardından oyunculara Konyaspor maçının taktiğini çalıştırdı.

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