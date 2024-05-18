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Spor

İbrahim Üzülmez: Son 3 maçta 7 puan almamıza rağmen küme düştük

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'den küme düşeceklerini söyleyerek, 'Son 3 maçta 7 puan almamıza rağmen küme düştük.' ifadelerini kullandı.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:21 - Güncelleme:
İbrahim Üzülmez: Son 3 maçta 7 puan almamıza rağmen küme düştük
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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Trendyol Süper Lig'den matematiksel olmasa da büyük ihtimalle küme düştüklerini söyleyerek, "Son 3 maçta 7 puan almamıza rağmen küme düştük. Keşkeler var ama keşkeleri söylemenin de bu saatten sonra kimseye faydası olmaz." dedi.

MKE Ankaragücü'yle 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, çok üzgün olduğunu belirtti.

Geldikleri günden beri bu takım için çok fazla şey yaptıklarını vurgulayan Üzülmez, "Bu yarışı son haftaya taşımak istiyorduk. Bugün mücadele verdik, oyun anlam çok konuşmak istemiyorum. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sıkıntılarımız vardı, mazeret olarak söylemek istemiyorum. O kadar zorluklara, olumsuzluklara, şartlara rağmen geldiğimiz günden itibaren bu mücadeleyi, bu oyunu çıkarmak kolay değildi." ifadelerini kullandı.

İki önemli isimleri Thiam ve Ndiaye'den yoksun olarak başkente geldiklerinin altını çizen Üzülmez, "Buna rağmen 90 dakika boyunca oyuncularım elinden geleni yaptı. Erencan son dakika golü atsa haftaya kendi sahamızda finale çıkacaktık. Biz karakter göstermeye çalıştık ki oynadığımız bütün müsabakalarda hiçbir takımdan geriye düşmedik. Son 3 maçta 7 puan almamıza rağmen küme düştük. Keşkeler var ama keşkeleri söylemenin de bu saatten sonra kimseye faydası olmaz. Gelecek hafta elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlayıp ligi galibiyetle kapatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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