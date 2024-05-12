İbrahim Üzülmez: Son iki maçımızı kazanarak yarışın içinde kaldık

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Üzülmez, "Çok önemli bir maç oynadık. Çaykur Rizespor gibi iyi bir takım karşısında ilk 30 dakikada bocaladık. Geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişikliklerinden sonra maç lehimize döndü. Mücadele ediyoruz. Pes etmemeye gayret ediyoruz. Kolay bir süreç yaşamıyoruz. Karakter göstermeye çalışıyoruz. 3-4 hafta önce bize çok şans verilmiyordu. Son iki maçımızı kazanarak yarışın içinde kaldık. Gelecek hafta oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı da kolay olmayacak. Direne direne gidiyoruz. Gemiyi sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.