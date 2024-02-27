İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibinin başına geçiyor!

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yolları ayırmak için harekete geçti.

İstanbul ekibi, Portekizli teknik adamla sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmelere başladı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'DEN AÇIKLAMA

Pendikspor'da Vieira ile yolların ayrılması durumunda ilk aday İbrahim Üzülmez. Milliyet'e konuşan Üzülmez, "Pendikspor ile ön görüşme yaptık, fikir alışverişinde bulunduk. Ancak an itibarıyla henüz netleşen bir durum yok" ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez, Süper Lig'de son olarak 2020 yılında Ankaragücü'nde görev yapmıştı.

Pendikspor, 27 hafta sonunda topladığı 26 puanla ligde 19. sırada yer alıyor.