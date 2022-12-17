İbrahim Üzülmez: Zirveler kolay değildir

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 0-0 berabere kaldıkları Boluspor müsabakası ile ilgili "Doğru işler yapan bir Eyüpspor vardı." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. Haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maç beklediklerini söyleyen İbrahim Üzülmez, "Ligin en az gol yiyen takımlarından biriydi. Bloklar arası mesafeyi kapatan takımdı. 90 dakikada defansif anlamda görev yapan Boluspor vardı. Oyuncularımın özellikle ikinci yarı gayretinden dolayı teşekkür ederim. 9 maç üst üste kazandıktan sonra 10.'yu da kazanmak isterdik. Gayretine sadece futbolun meyvesi olan golün olmaması bizim adımıza üzücü. Kenardan geldik, dönen topları kazandık. İkinci yarı oyuncular görevlerini yerine getirmeye çalıştılar. Karşımızda defansif olarak diri takım vardı. Rakibe son dakikada bir gol pozisyonu verdik. Lig uzun maraton puan kayıpları olacak. Doğru yoldayız. Oyuncularımla o sinerjiyi yakaladık. Zirveler kolay değildir. Oyuncularımız sorumluluklarını yerine getirdi, doğru işler yapmaya çalışan Eyüpspor takımı vardı. Oyun içinde hatalar var kendi içimizde konuşacağız ama bizim için bundan sonra bu mücadele devam ettiği sürece inşallah istediği hedeflere ulaştırmak için gayret göstereceğiz." şeklinde konuştu.

İbrahim Üzülmez, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Alanyaspor maçından sonra başkan ile transfer görüşmesi yapacaklarını ifade etti.