İbrahim Üzülmez: Zor olacağını biliyorduk

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Bodrumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta erteleme maçında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Bodrumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayağa kalkmak adına başlangıç maçı olduğunu vurgulayan Üzülmez, "Önce tabii ki ülkemizin başı sağ olsun. Dolasıyla bu maça hazırlanırken çok kolay olmadı. Bu süreç futbol oynamaya ne kadar elverişlidir bunu da tartışmak gerekir ama profesyoneliz. Bugün zor bir maç oynadık, Bodrumspor takımı ligin tempo anlamında en önemli takımlarından birisi ve Pendikspor'la beraber deplasman maçlarında iyi sonuçlar alan bir takıma karşı oynadık. Zor olacağını biliyorduk ama özellikle ikinci yarıya kötü başladık. Hem Samsun maçında hem de Yeni Malatya maçında 6 tane gol yemiş bir takım. Dolasıyla ayağa kalkmak adına bu maç bizim için bir başlangıç maçıydı. İyi oynadığımızı düşünüyorum, ilk yarı ve ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Oyuncularımız, direnç koydular, istekliydiler, arzuluydular. Ligin ilk yarısında bizi zirveye taşıyan en önemli sebepler bunlardı. Birlik beraberlik içerisinde görüntümüzü ortaya koyduğumuz zaman başaramayacağız hiçbir yok ve lider kapatmıştık. Ligin ikinci yarısında ilk 2 maçta bocaladık. Bu maçta bizim için bir başlangıç olacaktır. Oyuncularımı kutluyorum. Dönen topları kazandık, rakibe yakın oynadık ve üretmeye çalışan bir Eyüpspor takımı vardı." şeklinde konuştu.