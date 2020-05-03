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Spor

İbrahim Üzülmez'den antrenmanlara başlayan kulüplere sitem!

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Üzülmez, 'Çok sayıda hastamız varken antrenmanlara başlanmasına anlam veremiyorum' ifadelerini kullandı.

03 Mayıs 2020 Pazar 00:31 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 00:32
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Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez A Spor'da açıklamalarda bulundu. Üzülmez "Ülkemizde hastalarımız varken antrenmanlara başlayan kulüplerimizi anlamıyorum" dedi.

Sözlerine devam eden Üzülmez, "Biz maçların ertelenmesini istiyorduk. Sağlığın çok önemli olduğunu vurgulamıştık. Şimdi bu kadar vaka varken antrenmanlara başlayan kulüpleri anlayamıyorum" diye konuştu. 

Henüz TFF'nin de maçlarla ilgili karar vermediğine değinen Üzülmez, "Bizim takımlarımızın da biraz özeleştiri yapması gerek" ifadelerini kullandı.

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